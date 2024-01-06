"حزب الله" نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية الجمعة

كشف الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 5-1-2024".
وأوضح الحزب، أنه "في القطاع الغربي، عن الساعة 15:45 تم استهداف موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، الساعة 16:15 تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، والساعة 19:40 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة".
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