35 قتيلًا وأكثر من 60 جريحًا إثر القصف الإسرائيلي على وسط غزة منذ صباح الجمعة

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، عن سقوط 35 قتيلًا وأكثر من 60 جريحًا إثر القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة منذ صباح الجمعة.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة مستهدفة المدنيين، فيما تتصدى الفصائل الفلسطينية للعمليات البريّة الإسرائيلية مسببة خسائر للجيش الإسرائيلي، في حين تزداد الخلافات الإسرائيلية الداخلية حول مسار الحرب وأهدافها.