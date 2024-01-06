شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، على "ضرورة اجراء تدقيق جنائي واضح وشفاف في حسابات مصرف لبنان خصوصا بعد الجردة الأخيرة التي نشرها والتي تضمنت فجوة مالية وتحميل ديون للدولة على ما يبدو هي غير مبررة".
وتساءل المرصد، "هل يعقل أن يقبل المسؤولون في لبنان بزيادة أعباء على الدولة عوضا عن السعي لانهاء ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والكشف عن الحقبة السابقة، فلننتظر ونرى".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي شدد على ضرورة اجراء تدقيق جنائي شفاف: كيف يقبل المسؤولون في لبنان بزيادة دين الدولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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