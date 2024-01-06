المرصد الاوروبي شدد على ضرورة اجراء تدقيق جنائي شفاف: كيف يقبل المسؤولون في لبنان بزيادة دين الدولة؟

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، على "ضرورة اجراء تدقيق جنائي واضح وشفاف في حسابات مصرف لبنان خصوصا بعد الجردة الأخيرة التي نشرها والتي تضمنت فجوة مالية وتحميل ديون للدولة على ما يبدو هي غير مبررة".

وتساءل المرصد، "هل يعقل أن يقبل المسؤولون في لبنان بزيادة أعباء على الدولة عوضا عن السعي لانهاء ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والكشف عن الحقبة السابقة، فلننتظر ونرى".