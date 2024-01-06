قوى الأمن: توقيف شخص أطلق النار على مواطن بسبب خلاف على عقار في عرسال وأرداه قتيلًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-10-13، حصل إشكال بين أشخاص في بلدة ​عرسال​، تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار، نتج عنه إصابة المواطن: "ع. ك. ز." (مواليد عام 1989)، بطلق ناري في صدره، نُقل على إثرها الى المستشفى لتلقّي العلاج، حيث فارق الحياة متأثّرًا بجراحه؛ ولاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ وتوارى عن الأنظار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّات المتورّطين بالإشكال، ومن بينهم مطلق النّار، ويُدعى: "م. ف." (مواليد عام 1993، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-12-29، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة ​بعلبك​".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النّار باتجاه (ع. ك. ز.)، بسبب خلاف قديم بين العائلتين، على عقار في جرود البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوف، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته".