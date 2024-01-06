سيول: لا يمكن الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم السبت أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.