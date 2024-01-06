حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بالصواريخ في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، إنها استهدفت منذ دقائق موقع بياض ‏بليدا الإسرائيلي في لبنان بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏

وقالت المقاومة، في بيان لها: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:40) من عصر يوم السبت 6-1-2024 .

على جانب آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينبش قبور الشهداء المدفونين حديثا ويسرق جثامينهم لجهة مجهولة.

ونشرت المقاومة بيان قالت فيه: " إنَّ قيام الاحتلال النازي بنبش وتدمير 1100 قبر بالأمس، في حيّ التفاح شرق مدينة غزَّة، وسرقة نحو 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دفنت حديثاً، وأخذها لجهة مجهولة، يعدّ جريمة نكراء تعبّر عن وحشية هذا الجيش الفاشي، وتكشف مدى ساديته وإجرامه، في انتهاكٍ صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدّ واستهتار بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان، أن هذه الجريمة البشعة، بعد فترة قصيرة من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء نحو 80 جثمانا وتشويهها قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح.