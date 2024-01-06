المطران عون ترأس قداس عيد الدنح في عمشيت: على المسؤولين السعي لايقاف الحرب وبناء الانسان

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قداس عيد الدنح في كنيسة مار يوحنا المعمدان في عمشيت، عاونه فيه خادم الرعية الخوري ميشال صقر وخدمته جوقة الرعية، في حضور حشد من المؤمنين.

وشكر عون في عظته "الله على كل نعمه وعطاياه والخلاص الذي حل على ارضنا بتجسد ابن الله بإعتماده والذي اصبح معنا من خلال الظهور الالهي"، لافتا الى ان "عيد الدنح هو بدء المرحلة الخلاصية للشعب الذي كان في حالة الانتظار التي تجعلنا نستقبل المخلص القادم الينا".

واعتبر أن "تبريك المياه رمز وتذكار لمعموديتنا"، آملا ان "يكون هذا العيد مباركا على الجميع، وان ترافقنا الانوار التي حلت على ارضنا، لاننا نحتاج الى النور السماوي من لدن الرب، لكي نسير وراءه ونختار الخير"، داعيا الى "الصلاة بحرارة وايمان من اجل السلام في وطننا، متضرعين الى الله كي لا تقع الحرب على ارضنا، وايضا نصلي على نية السلام في غزة والاراضي المقدسة".

وقال عون: "المسيح هو ملك السلام، وهو الذي جاء لكي يزرع السلام على ارضنا، ووحدهم ذوو الارادة الصالحة الذين يستقبلون رسالة المسيح يعملون من اجل السلام ونحن منهم، لذلك علينا ان نحمل في صلاتنا وطننا وكل الاوطان التي تحتاج للسلام لكي الرب بنعمته ينير عقول وقلوب كل المسؤولين لاخذ الخطوة الجريئة بإيقاف الحرب وبناء الانسان والعمل من اجل السلام الثابت القائم على العدالة، فيصل الحق لكل انسان".