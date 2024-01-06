استهداف إسرائيلي لعيتا الشعب ومنطقة الحمامص جنوبي الخيام وأطراف حولا

شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام، وأطراف بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق قناة "المنار". وأفاد مراسل "النشرة" عن غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب.

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