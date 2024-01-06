أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، إلى "أنني أبلغت نظيري الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنّ خطر تفجّر الوضع في المنطقة أكبر منه في أي وقت مضى".
وذكرت أنّه "يتعيّن على إيران ووكلائها التوقف فورًا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية فرنسا: على إيران ووكلائها التوقف فورًا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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