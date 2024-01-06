وزيرة خارجية فرنسا: على إيران ووكلائها التوقف فورًا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار

أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، إلى "أنني أبلغت نظيري الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنّ خطر تفجّر الوضع في المنطقة أكبر منه في أي وقت مضى".

وذكرت أنّه "يتعيّن على إيران ووكلائها التوقف فورًا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار".