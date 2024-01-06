رسالة من 169 قائدًا عسكريًا إسرائيليًا سابقًا عبّروا عن دعمهم لرئيس الأركان وسط هجمات بعض الوزراء

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن رسالة من 169 قائدًا عسكريًا سابقًا عبّروا عن دعمهم لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وسط هجمات بعض الوزراء الإسرائيليين، بعد أن بدأ بإجراء تحقيقات بشأن فشل التعامل مع معركة "طوفان الأقصى".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فقد جاء في رسالة 169 قائدا سابقا، "أننا رأينا بحزن الجبهة التي فتحها الوزراء لهزيمة الجيش ورئيس أركانه".