مصادر لـ"الجزيرة": "حزب الله" أبلغ بوريل عدم إمكانية بحث الملف اللبناني قبل وقف الحرب على غزة

أفادت مصادر لقناة "الجزيرة"، بأنّ "حزب الله أبلغ مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم إمكانية بحث الملف اللبناني وتطورات الجنوب قبل وقف الحرب على غزة".

ويأتي ذلك بعد أن التقى مسؤول السياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي وفدًا من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

ويزور بوريل لبنان، حيث التقى في وقت سابق من اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من اعتداءات على أراضي جنوب لبنان.

وكان قد ذكر بوريل "أنني هنا في وقت نشهد فيه تصاعدًا بين لبنان وإسرائيل، وأعتقد أنّه يمكن تجنّب الحرب ويجب تجنّبها، ويمكن للدبلومسية أن تسود للعثور على حل أفضل".