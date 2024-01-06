الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط في الجيش خلال المعارك في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في الجيش خلال المعارك في شمال غزة. وتستمر الفصائل الفلسطينية بالتصدي للجيش في عملياته البريّة مسببة له خسائر هائلة في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين.

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