تيمور جنبلاط: نأمل تجنيب وطننا الحروب وتفادي نتائجها السلبية

أمل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، أن "يكون العام الجديد خيرا على اللبنانيين ويشهد انفراجات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية، والمساحة المناسبة لاجتراح الحلول، للخروج من الأزمات المستعصية، وايجاد سبل التفاهم المشتركة ازاء القضايا العالقة، وعلى رأس أولوياتها رئاسة الجمهورية وإتمام عقد المؤسسات، وفي مقدمتها المجلس العسكري، للحفاظ على دور الجيش وهيبته".

وأبدى جنبلاط في تصريح على هامش استقبالاته الوفود في قصر المختارة، "تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب، حيال المخاوف المتعاظمة، جراء التهديدات الاسرائيلية واعتداءاتها المتكررة التي تهدد أمن منطقتهم وتعتدي على سيادة لبنان وتستهدف الآمنين"، متطلعا لان "تثمر الإتصالات المأمولة، تجنيب وطننا الحروب وتفادي نتائجها السلبية".

وعرض النائب جنبلاط مع وفود شعبية واجتماعية وتربوية وأهلية استقبلها قضايا ملحة، في ضوء المرحلة الراهنة.