نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن معهد التصدير والتجارة الدولية، قوله "إنّنا نتجه لتعطيل في سلاسل التوريد العالمية بسبب هجمات البحر الأحمر". وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" تنفيذ تهديداتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتواجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، كردّ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة حصار القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر معهد التصدير والتجارة الدولية: نتجه لتعطيل في سلاسل التوريد العالمية بسبب هجمات البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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