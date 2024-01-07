بالصور.. قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ترأس القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، قداس عشية عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت، بالإنابة عن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إجراءات تأمينية مشددة حيث أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المحيطة بالكاتدرائية، كما تولت فرق الكشافة من الكاتدرائية والكنائس تنظيم عملية الدخول والخروج بالكنيسة.

ويحتفل المسيحيون الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت 6 يناير، في الكنائس على مستوى الجمهورية.

و بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس في نص البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسرني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة.