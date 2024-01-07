بلينكن يثمن قيادة العاهل الأردني في إيصال المساعدة للفلسطينيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "الاستثنائية" في بذل كل ما في وسعه؛ لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم في غزة.

وقال بلينكن، في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بعد جولة في مستودع التنسيق الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالأردن: "أود أن أشيد بعمل برنامج الأغذية العالمي الاستثنائي ومحاولاته لإيصال المزيد من الغذاء لعدد أكبر من الناس، بطريقة أكثر فعالية. إنهم يفعلون ذلك أيضًا وتواجه فرقهم خطرًا كبيرًا على الأرض في غزة كل يوم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تركز بشكل مكثف على الوضع الغذائي الصعب للغاية، بل والمتدهور بالفعل، للرجال والنساء والأطفال في غزة.

وأضاف أن "الجهود المبذولة هنا (في الأردن) لجمع وتوزيع الطعام على الأشخاص المحتاجين ضرورية للغاية، ومن الجيد جدًا رؤية هذه العملية والعمل الذي يتم إنجازه.. كما ترون، فإن الكثير من الطعام الذي يتم إعداده للتوصيل إلى غزة هو طعام جاهز للأكل، لأنه في ظل الظروف الحالية، من الصعب جدًا إن لم يكن من المستحيل على معظم الناس أن يكونوا قادرين فعليًا على إعداد الطعام وطهيه، لذلك هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول بشكل فعال على ما يحتاجه الناس الآن".

كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور الفعال الذي لعبه الأردن أيضاً في محاولة إيصال المساعدة للفلسطينيين المحتاجين في غزة، مستشهدا بتعاون عمان مع برنامج الأغذية العالمي في إنشاء طريق قافلة مباشر من الأردن إلى غزة؛ مما هيأ الظروف لنقل المزيد من الطعام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه، بالإضافة إلى أن الأردنيين قاموا بكل شيء، بدءاً من عمليات الإنزال الجوي في غزة وحتى إنشاء مستشفيات ميدانية.

وتابع بلينكن: "أشيد حقاً بالقيادة الاستثنائية لجلالة الملك والحكومة الأردنية، في بذل كل ما في وسعهما لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم في غزة".

وأشار إلى أن واشنطن عملت منذ اليوم الأول على فتح طرق الوصول إلى غزة لإيصال المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، مؤكدا "مواصلة العمل على ذلك كل يوم، ليس فقط لإبقاء الطرق مفتوحة ولكن أيضًا لمضاعفتها وتعظيمها لمحاولة الحصول، كما قلت، على المزيد من الغذاء والمزيد من المساعدة لعدد أكبر من الناس بشكل أكثر فعالية".

وأعرب عن تقديره في الوقت نفسه عما يوفره برنامج الأغذية العالمي من دعم ومساعدات، قائلا: "في الواقع، تقدم الولايات المتحدة حوالي 50% من ميزانية برنامج الغذاء العالمي – حوالي 3 مليارات دولار خلال العام الماضي – ونحن نعمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ليس فقط في غزة ولكن في العديد من الأماكن الأخرى حول العالم".

واستطرد بلينكن قائلا: "وفي الوقت نفسه، أرسلنا حوالي 500 ألف رطل من المنتجات الغذائية إلى غزة خلال الشهرين الماضيين".

واختتم تصريحاته بالقول: "لذا، ومن خلال كل هذه الجهود، نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لتحسين الوضع بالنسبة للرجال والنساء والأطفال في غزة عندما يتعلق الأمر بالغذاء، وعندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية على نطاق أوسع. هذا جهد ضروري للغاية، ومن الضروري أن نزيد المساعدة إلى أقصى حد للأشخاص المحتاجين".