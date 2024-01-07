سانتا كلوز يجوب شرم الشيخ لتوزيع هدايا عيد الميلاد على الأطفال- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

احتفلت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد على الشواطئ، وحمامات السباحة، وعلى متن السفن البحرية، في أجواء تسودها الفرحة والبهجة.

وقام أحد العاملين بالقطاع السياحي بارتداء ملابس سانتا كلوز "بابا نويل"، وأخذ يجوب الشواطئ لتوزيع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال،

وقال أحمد مجدي، المدير التنفيذي لأصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير بشرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تحرص على تنظيم البرامج في هذه المناسبة التي تبث الشعور بالبهجة والفرح للضيوف الأجانب وتشجعيهم على قضاء الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد في مصر كل عام.