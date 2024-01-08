نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر لبنانية، تأكيده أن "وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تحمل إلى بيروت مقترحا إسرائيليا بنشر قوات ألمانية على الحدود"، لافتة الى ان "إسرائيل تطالب بنشر قوات ألمانية على الحدود مع لبنان بصلاحيات عسكرية". وشددت المصادر على ان "الجانب اللبناني يرفض المقترح الإسرائيلي بنشر قوات طوارئ بصلاحيات عسكرية

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لسكاي نيوز: وزيرة خارجية ألمانيا تحمل لبيروت مقترحا إسرائيليا بنشر قوات ألمانية على الحدود بصلاحيات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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