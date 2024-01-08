وفاة شخص أطلق النار على عنقه من مسدس حربي في بعلبك

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، باقدام "المواطن ح. ي. (في العقد الخامس من العمر) على إطلاق النار على عنقه من مسدس حربي، داخل سيارته بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وما لبث ان فارق الحياة. وفتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".

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