منظمة إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد ما لا يقل عن 10 أطفال سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونقلت وكالة وافا، عن منظمة "إنقاذ الطفولة"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها"، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى سيقانهم أو كلتيهما" منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.

وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

وكشفت وكالة "وفا" أنه "في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 22.835 قتيلا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض".