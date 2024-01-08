انت الان تتابع خبر مقتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين بهجومين في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: أن "الجميع يتحدث عن الشمال (الحدود مع لبنان)، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".



وأضاف: "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646".

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.