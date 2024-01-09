جيروزاليم بوست: استعادة جميع الاسرى لدى حماس ستستغرق شهوراً

اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الى أن استعادة جميع الاسرى في قطاع البالغ عددهم 136 رهينة تقريباً، قد تستغرق شهوراً رغم التقدم الملحوظ الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي في تحقيق السيطرة العملياتية على شمال غزة.
واردفت الصحيفة الاسرائيلية "وحول ما إذا كان بإمكان إسرائيل وجيشها إعادة جميع الاسرى هو في حد ذاته سؤال لا جواب له؛ بالنظر إلى مطالب حماس في الوقت الحالي، ولا دلائل حتى الآن على أن قيادتها ستوافق على صفقة يُعتقلون فيها ويُطردون من غزة مقابل تركهم أحياء".
لكن حتى لو تحقق السيناريو الأكثر إيجابية بصفقة اسرى جديدة، فمن المتوقع أن تشمل هذه الصفقة بضع عشرات من الاسرى فقط، وليس جميعهم، وفق ما قاله تقرير الصحيفة العبرية. إلا أن المتوقع أن إعادة جميع الاسرى، حتى في السيناريو الإيجابي، ستحدث حين يركز الجيش الإسرائيلي على تحديد موقع قادة حماس الثلاثة الكبار: يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ومروان عيسى، والاسرى أنفسهم. وفي هذه المرحلة، وبالوتيرة التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي بشبكة الأنفاق الضخمة في خان يونس، حيث قيل إن معظم أو كل قيادات حماس موجودون بها، تقدر الصحيفة أن العثور على هذه المواقع المحددة قد يستغرق شهوراً.
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