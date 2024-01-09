شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم لـ"الشيوخ": التعليم الفنى ليس قاصرا على المهن الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أن التعليم الفني ليس قاصرا علي المهن الأساسية كما كان في السابق، ولكن تم إدخال أمور كثيرة عليه مثل البرمجيات وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهم الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وأضاف مجاهد، خلال كلمته أن نسبة التعليم التجاري من الطلاب 60% من الإناث وهذه مشكلة، مشيرا إلي أن التعليم التجاري علاقته بسوق العمل ضعيفة ولذلك ندخل فيه تخصصات أخري في التعليم التجاري مثل التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي وكلها تخصصات في العالم الخارجي".

وأوضح أن هناك توجه أن تكون مدارس التعليم الفني تكون شاملة، لكن هناك مشكلة بشأن لمدارس الزراعي، حيث ينص القانون علي أن كل مدرسة زراعية تكون مرفق فيها مساحة أرض كافية لكي يطبق الطلاب الأمر بشكل عملي".

وأوضح أن المنهج في مدارس الجدارات المهنية يتم من خلال أصحاب الأعمال وجهات دولية ونحدد ماهي المهارات المهنية والعلوم الأساسية والمهارات المستدامة، مؤكدا أنه في عام 2025 ستكون كل المدارس مطورة بنظام الجدارات وهذا موجود في العالم ونقنع المجتمع به".

وأشار إلي أن نسبة الحضور في مدارس الجدارات بنسبة 90 % بينما المدارس التي لم تتطور نسبة الحضور أقل من هذه النسبة مما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح".