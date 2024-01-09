شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب هشام علي أحمد علي الحاج على.

واستعرض النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة قائلا:" نظرت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، الاذن برفع الحصانة عن النائب هشام على أحمد على الحاج على، فى القضية رقم 4480 لسنة 2022 ، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعقدت اللجنة اجتماعا وفقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ".

وتابع شوقى: "استمعت اللجنة للنائب، كما تقدم بمستندات تفيد كيدية الطلب، وأن الأرض الوارد ذكرها فى القضية زراعية ولم تتغير طبيعتها، وهذا ما أثبته النائب من المستندات التى تقدم بها، والتى شملت إجراء معاينة من قسم حماية الأراضى، والذى أثبتت فيه أن الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة وأشجار اخرى، ومن ثم هناك كيدية فى الطلب المقدم".

واستكمل شوقى:" انتهى رأى اللجنة إلى رفض الطلب، وذلك بعد مطالعة المستندات جميعها".