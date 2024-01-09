شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء.

وناقش مجلس الشيوخ اليوم، الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها، وكذلك رد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم ورد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لإعداد دراسة بشأنها.

واعلن المجلس اليوم، قبول استقالة النائب سامح عاشور، ورفض طلبى رفع الحصانة عن النائبين هشام على الحاج على، وأحمد يسرى، وذلك لكيدية الطلبين.