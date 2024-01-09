شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لنادى المحامين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس محمد عبدالله، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لنادى محامي سوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة.

ورحب نقيب المحامين، بجميع الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء مجالس الفرعيات، وبمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، والمهندس محمد عبدالله رئيس مدينة سوهاج الجديدة، لحضورهم ومشاركتهم محامي سوهاج، ومحامي الجمهورية، في وضع حجر الأساس لنادي المحامين بسوهاح.

وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في أسرع وقت في عمليات إنشاء النادي، وسيكون على مستوى يليق بمحامي سوهاج، مؤكداً أن النادي سيتم تصميمه على أحدث مستوى، وتزويده بكافة الخدمات ليكون ثروة عقارية تنضم لممتلكات نقابة المحامين.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تم عقد جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بإنشاء نادى محامين سوهاج، وتقدمت 3 شركات بعروض فنية لإنشاء النادي، واستلمت اللجنة كافة المظاريف الفنية من مندوبي الشركات، بعد التأكد من سلامتها، وإحكام إغلاقها بالطريقة المقدم بها، وذلك تفعيلا لمبدأ الشفافية، ويتبقى الآن فض المظروف المالي، وبعدها تبدأ في عمليات البناء والتشييد، ليكون من أفضل اندية المحامين على مستوى الجمهورية.

وأشاد نقيب المحامين، بدور محافظ سوهاج، في التعاون مع نقابة المحامين، وجميع المواطنين بالمحافظة، موجها الشكر له على مجهوداته للنهضة بمحافظة سوهاج.

ويقام نادي محامي سوهاج، على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة.