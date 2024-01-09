شيخ العقل زار جنبلاط في كليمنصو واستقبل وفدا من مشايخ "العرفان"

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة على صعيد الطائفة والوطن والمنطقة، ومسائل متعلقة بعمل المجلس المذهبي، ورافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.

وكان ابي المنى استقبل في دارته بشانيه، وفدا من مشايخ مؤسسة "العرفان" التوحيدية برئاسة رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع، وتناول البحث قضايا تربوية واجتماعية عامة. كما استقبل وفدا من مشايخ بلدة بريح.

وشارك شيخ العقل في اجتماعي عمل اللجنتين الدينية والادارية في المجلس، بحضور رئيسيها الشيخ هادي العريضي والعميد بسام ابو الحسن والأعضاء.

وشارك ابي المنى في مأتم الشيخ نبيل جميل فرج شقيق رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، الذي اقيم في القاعة العامة لبلدة العبادية، وذلك على رأس وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي المجلس ومشيخة العقل، الى جانب مشاركة المشايخ: أبو زين الدين حسن غنام، ابو فايز امين مكارم، ابو طاهر منير بركة، أبو محمود سعيد فرج، ابو مسعود هاني جابر شهيب وعدد كبير من الاعيان والمشايخ والفاعليات من المتن وبقية المناطق.

وقدم ابي المنى شهادة بالراحل، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم "ولكل أمة أجل ۖ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ۖ ولا يستقدمون" صدق الله العظيم. هي ذي العقيدة، وهي ذي الحقيقة والطريقة: الموت حق ولا مفر من الموت، لقوله تعالى: "كل نفسۢ ذآئقة ٱلموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة"، وهي ذي القيامة، القيامة الصغرى التي يوفى الانسان فيها عمله رحمة من الله وشهادة من الأخوان ومن الناس".

اضاف: "المرحوم الأخ الشيخ نبيل كان أخا وصديقا ورفيق درب في أيام الصعاب، يوم احتاجت الأرض الى سواعد الأبطال وإلى همم الرجال، فكان واحدا من هؤلاء الأشداء البواسل الذين لا يهابون الموت، في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة".

وتابع: "الشيخ نبيل رحمه الله نبكيه رفيقا عزيزا وأخا طيبا كريما من هذا البيت المعطاء، بيت المرحوم الشيخ ابو عاصم رحمه الله والأخوة الكرام الشيخ عاصم والأخ الحبيب الشيخ عماد، الذين ترافقنا وإياهم جميعا على مدى سنوات، فعرفناهم عن كثب: تربية صالحة وتقوى ومحبة وأخوة صادقة ومواقف جريئة. الشيخ نبيل اذ ابكيه والأحباء الكثر الذين رحلوا، اقول ما قلته في المرحوم ولدي ريبال، وهو الأخ الحبيب نبيل: حكم القضا والحكم فينا سيد نرضى كما رضي الأمير السيد. هذه هي القاعدة أن نرضى ونسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، فيا اخي الشيخ عاصم ويا اخي الشيخ عماد ويا أخته الطاهرة ويا عائلته الكريمة ويا أصهرته الأعزاء ويا بناته الغاليات اصبروا ان الله مع الصابرين، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين". عظم الله أجركم وابقاكم سالمين ورحمة الله عليك يا شيخ نبيل".

ثم أم شيخ العقل الصلاة والى جانبه المصلي الشيخ سليم الاحمدية، ليوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة في البلدة.

كما قدم ابي المنى التعازي بالراحل ابو رائد امين فهيم حليمة في المقر العام في مدينة عاليه.