المطران ابراهيم عرض مع امين السجل العقاري في زحلة العمل في الدوائروتسهيل معاملات المواطنين

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم امين السجل العقاري بالتكليف في زحلة يوسف شكر، بحضور المحامي نزاريت اندكيان، في زيارة تعارف بعد تسلم شكر مهامه مؤخرا في سرايا زحلة.

وتخلل اللقاء عرض مفصل لعمل الدوائر العقارية في زحلة التي تعمل حاليا يومين في الأسبوع، والتحديات التي تواجه الموظفين فيها.

وأكد شكر التزامه بـ"خدمة المجتمع وتسهيل الإجراءات العقارية للمواطنين"، مشددا على "أهمية الشفافية والنزاهة في أداء الواجب"، واوعدا بـ"تحسين العمليات وتسريعها لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين".

من جهته، أكد ابراهيم "أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق التقدم والخدمة الفعالة للمجتمع"، معتبرا أن "التناغم بين المسؤولين الدينيين والمدنيين يسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر ترابطا، مرتكزا على قيم الوحدة والاحترام وتجسيد التعاون البناء الذي يعود بالفائدة على مجتمع زحلة والبقاع بأسره".