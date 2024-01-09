مقتل 3 سوريين في قصف جوي أردني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات في ريف السويداء بجنوب سوريا.

ووفق بيان صحفي أصدره المرصد «تأكد مقتل شخص يعرف بتجارة المخدرات بالمنطقة جراء الاستهداف الجوي الأردني على مزرعته بأطراف قرية ملح في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، ليرتفع إلى ثلاثة تعداد الذين قضوا بالقصف الجوي الأردني على ريف السويداء».

وأشار المرصد إلى أن «طائرات حربية أردنية جددت ضرباتها الجوية على الأراضي السورية في إطار حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات والحد من عمليات تهريبها التي تتم عبر الأراضي السورية إلى الأردن من ريف السويداء».