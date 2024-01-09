شكرا لقرائتكم خبر زوارق حوثية مفخخة تثير الذعر في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا جماعة الحوثي لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، كشف الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيات الحوثي مستخدمة زوارق تعتقد أنها مفخخة في قنوات بحرية شقتها الميليشيات في سواحل مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وشملت تحركات الجماعة خلال الساعات الماضية، إدخال زوارق صغيرة يعتقد أنها مفخخة إلى قناتين بحريتين تم شقهما في منطقتي الفازة والمجيلس بمديرية التحتيا.

ولفت الإعلام العسكري إلى أن طول القناة يبلغ 210 أمتار وبعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيف، وأضاف «إن الميليشيات نشرت سياجا أمنيا يمنع أهالي المنطقتين المشار إليهما من الاقتراب من القناتين، وحرمتهم من العمل في مزارعهم».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لعدد من دول المنطقة، «إن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، مضيفا أن الدول أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات»، وأضاف بلينكن «إن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات».

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في تصريحات صحفية «نحث الحوثيين على وقف هجماتهم في البحر الأحمر وسيتحملون المسؤولية إذا تجاهلوا تحذيراتنا»، وأضاف الوزير البريطاني «إن المملكة المتحدة لن تتسامح بإغلاق الحوثيين للممرات البحرية الدولية‏».

وتنفذ ميليشيات الحوثي هجمات على سفن تجارية إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، في البحر الأحمر منذ أسابيع، وتقول «إن الهجمات تأتي ردا على حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة».

على صعيد آخر، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دورات التدريب والتمكين في مديريتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).