بوصعب: نأمل أن تساهم زيارة هوشكتاين بخطوة نحو الاستقرار وبرّي كان له دائمًا طروحات لإبعاد شبح الحرب

أشار نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، في تصريح من عين التينة، إلى أنّ "الحرب لن تعيد المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم، بل تبعدهم أكثر وتجعل الأمر يمتد إلى عام"، موضحًا أنّ "الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي".

ولفت إلى أنّ "اللقاء مع رئيس المجلس النيباي نبيه بري كان لوضعه في أجواء اللقاء الذي حصل مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في روما"، معتبرًا أنّ "في النهاية هناك حلول في الحروب، وبرّي كان له دائماً طروحات لإبعاد شبح الحرب ونأمل أن تساهم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار".