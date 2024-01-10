نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قولهم إنّ "واشنطن أعدّت خطة تتضمن خيارات حول كيفية الرد على هجمات الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) في البحر الأحمر".
وفي حين تواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" تنفيذ تهديداتها تجاه السفن اسفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن "استهداف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة".
ولفت، في بيان تلاه خلال كلمة متلفزة، إلى أنّ "عملية استهداف السفينة الأميركية رد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي"، والذي قُتل خلاله 10 عناصر يمنيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إن بي سي" عن مسؤولين بالبنتاغون: أميركا أعدّت خطة تتضمن خيارات حول الرد على هجمات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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