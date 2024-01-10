شكرا لقرائتكم خبر الخرطوم تحت القصف وأم درمان بلا مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتواصل القصف العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، تواصل انقطاع مياه الشرب في الأنحاء الشمالية لمدينة أم درمان لأكثر من عشرة أيام، إثر توقف محطة المياه الرئيسة، ما خلف أزمة حادة ومعاناة بين السكان في الحصول على مياه الشرب.

وتجدد قصف الجيش أمس، لمواقع الدعم السريع جنوب مدينة الخرطوم التي دوت فيها أصوات انفجارات عديدة، فيما رد الدعم السريع من مواقعه بشرق الخرطوم بقصف استهدف محيط قيادة الجيش وسلاح المدرعات.

وتسود حالة هدوء حذر في مدينة أم درمان بمحور المدينة القديمة، بعد أن شهدت الأيام الماضية اشتباكات برية كانت الأعنف منذ أشهر داخل الأحياء وسوق المدينة ومنطقة أمبدة.

وكانت قوات الدعم أعلنت سابقا سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان، كما أحكمت قبضتها على 4 ولايات في إقليم دارفور غربي البلاد من أصل 5 ولايات، بما في ذلك فرق ومقرات للجيش.

يذكر أن القتال بين القوتين العسكريتين الكبيرتين كان اندلع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، وبينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، ما أدى إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص، وتسببت في نزوح سبعة ملايين سوداني.