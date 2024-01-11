زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر فى ولاية هاتاى جنوبى تركيا، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات فى منطقة سامانداج عند الساعة 22.38 بالتوقيت المحلي.ولفتت إلى أن مصدر الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى فى 6 فبراير الماضى، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش فى وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.