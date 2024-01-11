كيربي: لا تعاون بين حماس وكوريا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي أن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس، وفق روسيا اليوم.

فقد قال كيربي خلال مؤتمر صحفي دوري عقده في البيت الأبيض ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا توجد أدلة على وجود أي شكل من أشكال التعاون العسكري بين حماس وكوريا الشمالية".

وأضاف كيربي أنه ليس لديه بيانات "تدعم هذه الفرضية".

لكن المسؤول الأميركي كرر الادعاءات حول تورط كوريا الشمالية في تزويد روسيا بصواريخ باليستية، يزعم أنها تُستخدم في أوكرانيا.

وأكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في اكثر من مناسبة ًأن اتهامات الدول الغربية حول التعاون العسكري التقني غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية لا أساس لها.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزاعم واشنطن بأن بيونغ يانغ تقدم مساعدة عسكرية لموسكو بالشائعات.

في منتصف أكتوبر 2023، زعمت إذاعة آسيا الحرة أن مقاتلي حماس ربما استخدموا قاذفات القنابل اليدوية من طراز F-7 التي تصنعها كوريا الشمالية.

وفي نوفمبر، قال الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، إن هذه شائعات نشرتها وسائل إعلام تسيطر عليها الولايات المتحدة كجزء من حملة لتشويه سمعة بيونغ يانغ.