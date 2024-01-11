الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية بجمهورية القمر المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشارك جامعة الدول العربية ببعثة من مراقبيها في متابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية القمر المتحدة ومحافظي الجزر الثلاث المقرر إجراؤها على جولتين في 14 يناير الجاري و25 فبراير المقبل.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها حرصها على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في جمهورية القمر المتحدة ، مشيرة إلى أن البعثة ستقوم بمتابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية وسترفع تقريرها النهائي إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لاعتماده وإرساله إلى الجهات القمرية المعنية.