باشر عناصر من فصيلة شحيم، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بسلسلة من الإجراءات والتدابير في بلدة مزبود، حيث اقامت عددا من الحواجز على مفارق البلدة ووسطها وفي الأحياء والطرق الفرعية والعامة، بالإضافة الى تسيير دوريات في انحاء البلدة وجوارها، وتقوم بتفتيش السيارات والتدقيق بأوراقها، بهدف وضع حد لسرقة المنازل التي شهدتها مزبود في الآونة الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر حواجز ودوريات لقوى الأمن في بلدة مزبود بعد موجة السرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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