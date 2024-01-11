ضبط 10 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجح رجال قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أمن الإسكندرية وسوهاج في القبض على 10 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية وسوهاج.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج عن ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل محل ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

ونجحت الجهود في ضبط 7 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 6 أمتار- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.