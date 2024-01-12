تزامنًا مع الهجوم على اليمن.. السعودية تعلق على أنباء وصول قوات أجنبية للطائف



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بأن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

وتداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بوصول قوات أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع حوثية في اليمن.

وفي وقت سابق، قال القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، إن المعركة ستفوق خيال وتوقعات الأمريكيين والبريطانيين.

وتابع القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، أن الحرب مفتوحة و الأمريكيون والبريطانيون سيندمون على عدوانهم و سيدفعون الثمن باهظا.

ومن جانبه، قال مراسل قناة الجزيرة، إن 4 انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء.

بينما سمع دوي 5 انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.