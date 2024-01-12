صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في الساعات الألى من صباح اليوم الجمعة، بدأت القوات الأمريكية البريطانية بعملية مشتركة، إذ قامت بشن هجمات على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ما جاء ردًا تهديد الجماعة للملاحة في البحر الأحمر باستهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى التي تقدم له الدعم.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، إذ خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهجمات قائلًا، بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وتابع بايدن خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، إذ أن الضربات تأتي ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، فإن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر.

وأوضح أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة أنصار الله.

وأكد بايدن " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية"، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر، لافتًا إلى أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا.

وردًا على الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت محافظات عدة في اليمن، أعلنت الحوثيين، إنها ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" علي القحوم، عبر حسابه بموقع إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر"، مضيفًا أن حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية والقادم أعظم".

وأضاف القحوم في كلمة منفصلة له، إن المعركة ستفوق خيال وتوقعات الأمريكيين والبريطانيين، والحرب مفتوحة والتحالف سيندم على عدوانه على اليمن وسيدفع الثمن باهظًا.

فديو أولي للضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مدينة الحديدة في اليمن pic.twitter.com/zJzIB7lla2 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 11, 2024

كما أعلنت جماعة الحوثيين، الأهداف التي شنت عليها القوات الأمريكية والبريطانية، إذ تم استهداف مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن، قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة.

وبحسب وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، فإن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضًا محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، كما استهدف أيضًا مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

وقالت وكالة رويترز عن شهود عيان: استنفار في مدينة الحديدة اليمنية مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.

وفي السياق ذاته أعلن مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية خلال حديثه مع قناة الجزيزة، أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة استنفار، موضحًا أنهم بدأوا شن ضربة ضد مواقع الحوثيين في اليمن تشارك فيها سفن وطائرات حربية وغواصات.

وقال المسؤول العسكري، إن الضربات الأمريكية البريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن أصابت أهدافها، إذ استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مؤكدًا أن الضربات باليمن انتهت و"لكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات".

يشار إلى سماع دوي 4 انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، بينما سمع دوي 5 انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وفي وقت سابق قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشرق الأوسط، يستعد لضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وتابعت الصحيفة أن هذا جاء بعدما تحدت الجماعة، الإنذار الذي وجه لها بوقف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة لإسرائيل أو تدعمها، بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون، المسؤولين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.