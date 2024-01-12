اخبار العالم

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
في الساعات الألى من صباح اليوم الجمعة، بدأت القوات الأمريكية البريطانية بعملية مشتركة، إذ قامت بشن هجمات على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ما جاء ردًا تهديد الجماعة للملاحة في البحر الأحمر باستهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى التي تقدم له الدعم.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، إذ خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهجمات قائلًا، بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

416777730_897608605423785_4892208064708685078_nوتابع بايدن خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، إذ أن الضربات تأتي ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، فإن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر.

وأوضح أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة أنصار الله.

414731817_749388073780017_8898882696291296160_nوأكد بايدن " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية"، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر، لافتًا إلى أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا.

وردًا على الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت محافظات عدة في اليمن، أعلنت الحوثيين، إنها ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" علي القحوم، عبر حسابه بموقع إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر"، مضيفًا أن حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية والقادم أعظم".

وأضاف القحوم في كلمة منفصلة له، إن المعركة ستفوق خيال وتوقعات الأمريكيين والبريطانيين، والحرب مفتوحة والتحالف سيندم على عدوانه على اليمن وسيدفع الثمن باهظًا.

كما أعلنت جماعة الحوثيين، الأهداف التي شنت عليها القوات الأمريكية والبريطانية، إذ تم استهداف مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن، قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة.

416777733_1026040401831536_8633661454462040056_nوبحسب وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، فإن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضًا محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، كما استهدف أيضًا مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

وقالت وكالة رويترز عن شهود عيان: استنفار في مدينة الحديدة اليمنية مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.

وفي السياق ذاته أعلن مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية خلال حديثه مع قناة الجزيزة، أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة استنفار، موضحًا أنهم بدأوا شن ضربة ضد مواقع الحوثيين في اليمن تشارك فيها سفن وطائرات حربية وغواصات.

418304637_782269403728612_7092541518552193982_n

وقال المسؤول العسكري، إن الضربات الأمريكية البريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن أصابت أهدافها، إذ استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مؤكدًا أن الضربات باليمن انتهت و"لكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات".

يشار إلى سماع دوي 4 انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، بينما سمع دوي 5 انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وفي وقت سابق قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشرق الأوسط، يستعد لضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيون".

417143624_1601360753601436_4241891036166603629_nوتابعت الصحيفة أن هذا جاء بعدما تحدت الجماعة، الإنذار الذي وجه لها بوقف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة لإسرائيل أو تدعمها، بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون، المسؤولين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا