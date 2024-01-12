"المقاومة الاسلامية في العراق": هاجمنا هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن"، مؤكدةً "استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

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