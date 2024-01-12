بعد الهجوم على الحوثيين.. بيان عاجل من السعودية.. وحقيقة وصول قوات أجنبية للمملكة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا بعد قصف استهدف مواقع للحوثيين في اليمن.

ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في اليمن.

وذكر بيان نقلته وكالة الانباء السعودية (واس): "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

شنت القوات الأمريكيةوالبريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عملية مشتركة، حيث قامت بضرب مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردًا على تهديد الجماعة للملاحة في البحر الأحمر باستهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى التي تقدم له الدعم.

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ليخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهجمات قائلًا: "بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن."

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن "الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، حيث أن الضربات تأتي ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، إذ أن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة أنصار الله.

وتابع بايدن: " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر"، مشيرا إلى أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا.