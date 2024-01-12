رئيس الوزراء التونسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على تقوية علاقات الصداقة وتأسيس شراكات جديدة وواعدة مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك فى رسالة تهنئة إلى نظيره الصينى شى جين بينج، بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب الرئيس التونسي عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، والتي تعززت خلال السنوات القليلة الماضية، على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي وذلك بفضل ما يجمع تونس والصين من إدراك قوى بأهمية تطوير أواصر العلاقات وتنويعها.

وأكد سعيد حرص تونس على تقوية الصداقة مع الصين، بما سيسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.