قتلى جراء انزلاق للتربة في كولومبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 18 شخصا على الأقل وجرح أكثر من ثلاثين آخرين في انزلاق للتربة الجمعة في شمال غرب كولومبيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو لوكالة فرانس برس إن الطريق الذي يربط بين مدينتي ميديين وكيبدو في المنطقة أُغلق موقتا لتضرره بسبب حوادث انزلاق للتربة.

وعلى الطريق نفسه بالقرب من مدينة كارمن دي أتراتو، نزل "عدد كبير من الأشخاص" من سياراتهم "للاحتماء بمنزل جرفه "للأسف" انزلاق آخر حسب المصدر نفسه، الذي تحدث عن "مقتل 18 شخصا".

وأعلنت نائبة الرئيس الكولومبي فرانسيا ماركيس، على منصة إكس أن هذا الحدث أدى إلى إصابة حوالي ثلاثين شخصا.

وتحدث خايمي هيريرا رئيس بلدية كارمن دي أتراتو، لمحطة كاراكول التلفزيونية المحلية عن "مصابين بجروح خطرة" وآخرين عالقين تحت الأنقاض من دون أن يذكر أرقاما.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية سيارات مدمرة بسبب الطين والانهيارات الأرضية.

وشهدت منطقة تشوكو الواقعة على المحيط الهادئ وتضم غابة استوائية شاسعة، أمطارا غزيرة في الساعات ال24 الماضية.