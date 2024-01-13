رغم شدتها.. الأمطار تزين شوارع الإسكندرية في نوة الفيضة الكبرى (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: الخليج 365

زينت الأمطار عددا من شوارع الإسكندرية الرئيسية، اليوم السبت، بعد أن تعرضت المدينة الساحلية لموجات ممطرة متفاوتة الشدة بالتزامن مع رابع أيام نوة الفيضة الكبرى.

ورصدت كاميرا الخليج 365 جانبا من أثر موجات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في بث مباشر من شاطيء جليم وكورنيش الإسكندرية.

وتشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لليوم الرابع على التوالي، إذ لم تتوقف موجات الأمطار يصاحبها نشاطا للرياح تصل سرعته إلى 70 كيلومتر في الساعة، وانخفاض في درجات الحرارة تراوحت بين 11 درجة مئوية للصغرى و18 للعظمى.

وتتزامن موجة الطقس السيئ التي ضربت سواحل المدينة مع نوة الفيضة الكبرى، التي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 أمتار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة الأمطار.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

في سياق متصل، تعمل 182 سيارة شفط في كسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي ومعتاد تجمع مياه أمطار بها.