أبرز 7 معلومات عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بنصف العام 2023-2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

انطلق موسم تنسيق نصف العام الدراسي حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للعام الجامعي 2023-2024.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن تنسيق نصف العام:

1- يبدأ 13 يناير ويمتد لأسبوعين

2- التقديم بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم

3- استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

4- ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات.

5- يُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023.

6- يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

7- سيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

الجامعات الأهلية: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).