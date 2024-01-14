قاووق: سنبقى في الميدان نواصل حرب الإستنزاف ليبقى العدوّ في موقع الهزيمة

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "أيّ دولة عربية تشارك أميركا في العدوان على اليمن هي شريكة في العدوان على غزة وهم لا يُمثّلون العروبة الأصيلة إنما يقدّمون نموذجاً عن العروبة المزيّفة".

وشدّد قاووق، خلال الحفل التكريمي لعنصر في "حزب الله" نابغ أحمد القادري، على أنّ "المقاومة لا تزال في الميدان تنصر غزة بسلاحها وأقدس دماء شهدائها وما كان حزب الله ليخوض أطول حرب إستنزاف على الحدود مع فلسطين المحتلة من أجل مقايضة سياسية أو من أجل مكاسب سياسية بل من أجل أن يخوض هذه الحرب إسناداً لغزة ودفاعاً عن الوطن بسيادته وحماية أهله".

ولفت إلى أنّ "كل المبادرات الأمريكية وغيرها والجهود الدبلوماسية لا تعني لنا ما لم يتوقّف العدوان على غزة"، مؤكداً أن "إسرائيل هي التي تستجدي المبادرات والتي تتحرك هدفها ليست مساعدة لبنان بل مساعدة العدو الإسرائيلي".

وأشار إلى أنّ المبادرات الأمريكية هي تسويق للشروط الإسرائيلية في محاولة مساعدة إسرائيل لإخراجها من مأزقها"، مضيفاً "الذي يعني لنا هو أن نبقى في الميدان نواصل حرب الإستنزاف ليبقى العدوّ في موقع الهزيمة".

وتابع "انظروا إلى مستعمرة كفر جلعادي التي يقول عنها العدوّ الإسرائيلي أنها رمز الصمود الإستيطاني الصهيوني لكن بقدرات المقاومة وصواريخها ومسيّراتها باتت "كفرجلعادي" اليوم مهجورة ورمزاً للهزيمة المذلة للإستيطان الصهيوني لفلسطين المحتلة .