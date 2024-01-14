بيرم: مسرعون لإزالة هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب وتحقيق الانتصار الكبير

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى أن "رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أنه في السابع من تشرين الأول 2023 قدم مشروعاً للاستفادة من دعم معظم دول العالم للكيان، لا سيما ممن زاروا الكيان من الرئيس الأميركي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني وغيرهم، ليضرب غزة ويسحقها ومن ثم يضرب لبنان ويسحقه بحسب تعبيره، ولكن ما إن بادرت المقاومة الإسلامية في لبنان بضرب المواقع الإسرائيلية، حتى قالت له، عليك أن تنتبه، أن الزمن قد تغيّر في لبنان".

ولفت بيرم، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لعناصره حسن عبد الحسين اسماعيل والمسعف ساجد رمزي قاسم في حسينية بلدة برج الشمالي، الى أننا "الفارق بيننا وبين الإسرائيلي، أن شعبنا يتقاطر إلى بلداته وتحت القصف لتشييع الشهداء، وأما المستوطنون لا يجرؤون على العودة إلى المستوطنات، لا خلال الهدنة ولا بعد انتهائها، لأنكم لستم أبناء الأرض".

وشدد بيرم على أن "ما نقوم به اليوم هو صراع مع الكيان الإسرائيلي، فإما أن نكون من مبطئي الوقت لإطالة عمر هذا الكيان، وإما أن نكون من مسرعي الزمن لإزالة هذا الكيان، وبالتالي، نحن إن شاء الله من المسرعين لإزالة هذا الكيان الغاصب، وتحقيق الانتصار الكبير".