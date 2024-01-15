حماس تنشر فيديو لثلاثة أسرى وتؤكد : سنخبركم مصيرهم غدا حكومتكم تكذب

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت حركة حماس عبر حسابها، مقطع فيديو جديد تحت عنوان حكومتكم تكذب، لثلاثة أسرى وهم نوعى ارغاماني وإيتاي صابرسكي ويوسي شرابي، يطلبون من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسرعة إطلاق سراحهم.

وفي نهاية الفيديو قالت حماس " سنخبركم مصيرهم غدا حكومتكم تكذب".



هلى جانب آخر، نشر حزب الله الإلكتروني، مقطع تمثيلي لأهداف إسرائيلية تحت عنوان نهاية إسرائيل يصور عدة مناطق داخل تل أبيب مستهدفة .

وقال الفيديو " ندعوكم إلى المغادرة والعودة الي البلدان التي جاءوا منها، وقد لا يكون لدى هؤلاء وقت حتى لمغادرة فلسطين، ولن يكون لهم أي مكان آمن في فلسطين المحتلة".

وظهر في الفيديو مبني وزارة الدفاع في تل أبيب، وصافرات الإنذار تدوي، ثم يظهر صاروخ يقصف المبني ويدمره، والهدف الثاني مصفاة حيفا للنفط، يقصف بصاروخ ويدمر تماما، ثم الهدف الثالث مطار بن غوريون في تل أبيب يقصف بصاروخ آخر، ويظهر بنك تل أبيب الدولي ويتم تدميره، كما يتم تدمير موقع ديمونا النووي، ثم تظهر تل أبيب وقد تم تميرها بالكامل.

