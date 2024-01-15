إعلام عبري: المروحيات تطارد أقارب المشتبه به في عملية رعنانا شمال تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ تحقيقًا أوليّا للشرطة الإسرائيلية، يفيد بأن شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع

ومن جانبها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن رئيس بلدية رعنانا، إن الحدث مستمر ولم ينته بعد.

وتابعت القناة نقلا عن مصادر أمنية، اعتقال فلسطيني من الخليل للاشتباه بتنفيذه عمليات دهس وطعن في رعنانا، وتتم حاليا عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في منطقة رعنانا، كما أن المروحيات تطارد أحد أقارب المشتبه به في تنفيذ هجوم رعنانا.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن منفذا هجوم رعنانا من سكان بني نعيم في الخليل ويقيمان في إسرائيل بشكل غير قانوني.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، مقتل امرأة و إصابة نحو 19 إسرائيليًا على الأقل جراء حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب.

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، أن حالة بعض المصابين خطيرة، ونقل أغلب الجرحى إلى المستشفيات.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تتعامل مع حدث استثنائي قرب تل أبيب وتجري تحقيقًا موسعًا.